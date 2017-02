Friese burgemeesters redelijk bescheiden met bijbanen

Eén op de vijf Friese burgemeesters heeft één of meerdere betaalde bijbanen. De Friese burgemeesters zijn daarmee relatief bescheiden in vergelijking met sommige van hun collega’s. Dat blijkt uit onderzoek van RTL naar de bijbanen van alle burgemeesters en wethouders van Nederland. In de Top-10 van burgemeesters die het meeste bijverdienen staan geen Friese bestuurders.