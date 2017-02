Toch geen visvijvers in Wijnaldum

Bovendien moesten ze een veel groter stuk grond van Staatsbosbeheer kopen. Dat zorgt met elkaar voor een financieel gat van drie ton en daarom hebben ze nu de stekker uit het project getrokken.

De initiatiefnemer vraagt de gemeente nu om de bestemming terug te draaien naar hoe die was, namelijk landbouwgrond. Ze zijn wel gefrustreerd over de gang van zaken. Ze hebben veel tijd en geld in het project gestoken en als de procedures wat vlotter waren verlopen, hadden de zaken er heel anders voor gestaan. "Het werd een gebed zonder eind", zo zegt Floris Sinnema, één van de initiatiefnemers.