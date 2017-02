Diks wil wethouder blijven, als ze niet in de Kamer komt

Isabelle Diks uit Leeuwarden wil graag wethouder van de gemeente blijven, als ze niet voor GroenLinks in de Tweede Kamer komt. Ze zei dat dinsdagavond in It Polytburo, het politieke programma van Omrop Fryslân. Diks is al sinds december 2008 wethouder voor PAL/GroenLinks in de gemeente Leeuwarden. Eind dit jaar zijn de raadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden.