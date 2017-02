Brandje in Verstolkstraat Leeuwarden

In de Verstolkstraat in Leeuwarden is dinsdagmiddag kort brand geweest. De brand was op de bovenverdieping van een woonhuis. Waardoor het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Bij de korte, maar felle brand zou de bovenverdieping volledig afgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Die was in de verre omgeving te zien. Ondertussen is het sein 'brand meester' gegeven. Het lijkt erop dat er geen mensen gewond zijn geraakt bij de brand.