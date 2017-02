UWV: Er blijft nog jaren een tekort aan vakmensen

Het tekort aan vakmensen is heel breed. De meeste vraag is er naar technici en ICT’ers. Maar ook voor onderhoudsmonteurs, elektriciens, timmermannen en verpleegkundigen met ervaring is er genoeg werk. Mensen die net van school afkomen kunnen dat gat niet opvullen.

Aansluiting bij arbeidsmarkt

Scholen doen wel hun best om de aansluiting tussen hun opleiding en de arbeidsmarkt te verbeteren door nauwer met bedrijven samen te werken. Maar het verschil tussen een afgestudeerde leerling en een werkkracht met ervaring is vaak nog wel te groot om direct aan te sluiten in het werkproces.

Imago technische vakken

Volgens onderwijsdirecteur Wietse Smit van het Friesland College kan het imago van technisch vakken onder de jongeren nog wel worden verbeterd. Ze weten vaak niet hoe leuk het werk is. Maar voor werkgevers moeten ook niet altijd mikken op leerlingen met het hoogste niveau. Leerlingen met een wat lager niveau kunnen in de praktijk heel goed naar een hoger niveau doorgroeien en heel waardevolle krachten worden.