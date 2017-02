Gemeente Leeuwarden blijft bij gunning aan Wilde Weide

Het besluit over schaaphoeder Sam heeft heel wat los gemaakt in de stad. Er is een actiecomité dat wil dat de Leeuwarder schaaphoeder aan het werk komt.

De gemeente Leeuwarden verloor kortgeleden een kort geding van schaaphoeder Sam Westra, die de gunningsprocedure verloor, maar ziet daar nu geen aanleiding in om tot een ander besluit te komen. Westra heeft sinds 1 februari geen inkomsten meer. Een actiecomité is vorige week begonnen met een crowdfundingactie om Westra door de winter te helpen. Het actiecomité gaat er vanuit dat de gemeente Westra wel een regeling zal aanbieden.