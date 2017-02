Het was een komisch tafereel dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Bij de behandeling van de herindeling van de Friese gemeenten, raakte Kamervoorzitter Khadija Arib in de war door de Friese gemeentenamen. Het kostte haar zichtbaar moeite de gemeentenamen goed uit te spreken, wat voor veel vermaak zorgde bij de Kamerleden. Zo maakte Arib van Menameradiel 'Minimaradeel'.

De motie werd wél met een meerderheid aangenomen.