Gevangenis- en werkstraffen voor gebruiken vals geld

Een man en vrouw uit Sneek hebben gevangenis- en werkstraffen gekregen, omdat ze vals geld in de omloop hebben gebracht. De twee bestelden via internet valse briefjes van 50 euro. Ze betaalden er 15 euro per stuk voor. Het valse geld gebruikten ze om via Marktplaats tablets, spelcomputers en mobiele telefoons te kopen. Die verkochten ze vervolgens weer door.

De twee Snekers hebben hun celstraffen al in voorarrest uitgezeten. De man kreeg er een taakstraf van 240 uur overheen, de vrouw een taakstraf van 160 uur.