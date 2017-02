Vier maanden celstraf voor brandstichting yn AZC Balk

Een Syrische vluchteling die vorig jaar brand stichtte in het AZC in Balk, moet vier maanden de cel in. Die straf is een stuk lager dan de eis. Die was twee jaar. De officier van justitie vond dat de verdachte mensen in gevaar bracht.

De rechtbank is van mening dat hiervoor het bewijs ontbreekt. Bovendien had de brand volgens de rechtbank geen grote gevolgen. De Syriër had uit wanhoop en onvrede een deken in brand gestoken, om de aandacht van het COA te trekken. De man had al een poos niets van zijn familie, die in Turkije zit, gehoord.