VIDEO: Malta in de ban van Culturele Hoofdstad

Malta is sinds 2004 lid van de Europese Unie. Sinds die tijd is er geld uit EU-fondsen beschikbaar dat wordt gebruikt om Valletta op te knappen. De Maltese overheid zet veel in om van Valletta een toeristenplaats te maken. In combinatie met de titel Culturele Hoofdstad maakt de stad een flinke opleving door.

Er zijn de laatste tijd nieuwe cafés, restaurants en hotels bijgekomen. De entree van de stad wordt opgeknapt, net zoals een grote markt in het centrum van de stad. Het 'National Museum of Fine Arts' verhuist naar een nieuwe en grotere plek. Bovendien organiseert Valletta 2018 nu al veel activiteiten die de mensen weer naar de hoofdstad van Malta moeten trekken. Het is nog afwachten of het opknappen voor 2018 klaar is. Het nieuwe museum is pas halverwege 2018 open.

