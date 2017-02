Schietende agenten vrijgesproken van doodslag

Twee agenten die in 2013 in Leeuwarden op een rijdende auto hebben geschoten, zijn door de rechtbank vrijgesproken van poging tot doodslag en zware mishandeling. De agenten achtervolgden de auto, nadat de bestuurder bij het tanken wegreed zonder te betalen. Daarbij reed de auto met hoge snelheid door de bebouwde kom. Ook werden een aantal politieauto's geramd en reed de bestuurder over de voet van een agent. Om de man toch staande te houden, schoten de agenten vijf keer op een van de achterbanden van de auto.