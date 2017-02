OSG Sevenwolden wint provinciale Lagerhuis-wedstrijd

Het debatteam van de locatie Fedde Schurer van OSG Sevenwolden heeft de provinciale finale van de debatwedstrijd 'Op weg naar het lagerhuis' gewonnen. OSG Sevenwolden nam het in het provinciehuis in Leeuwarden op tegen acht andere teams. Ze moesten debatteren over verschillende stellingen, waaronder één over Culturele Hoofdstad.

Alle provinciale winnaars treffen elkaar op 31 maart in de landelijke finale. Het gaat om de grootste debatwedstrijd van ons land, die sinds 1997 wordt georganiseerd door de VARA.