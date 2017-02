Precariobelasting moet blijven zeggen gemeenten

De precario mag niet meer worden verhoogd en over tien jaar is het helemaal gedaan met deze heffing. Dat scheelt de gemeenten flink wat inkomsten. Voor Opsterland en Oost- en Westellingwerf gaat het om anderhalf miljoen euro per jaar per gemeente. Dat betekent op termijn dat de voorzieningen verdwijnen of dat de lasten omhoog gaan, zo waarschuwen de drie gemeenten. Zij vinden het meer dan logisch dat netbeheerders, die gemeentelijke grond gebruiken, daarvoor betalen.