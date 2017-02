Werkstraf van 120 uren geëist tegen Pieter Buisman

Tegen oud-statenlid Pieter Buisman uit Drachten is dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden een werkstraf van 120 geëist vanwege verduistering van zo'n 17.000 euro subsidiegeld. Dat geld was mid 2014 door de provincie overgemaakt naar de Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman, nadat Buisman een paar maanden eerder bij de PVV was weggegaan. Buisman ging door als zelfstandige fractie. Hij was voorzitter en penninghouder van de stichting. Het geld van de provincie was bedoeld voor werk in de Staten.