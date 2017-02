FNP komt met een motie over het Bildts

"Wij steunen de Bildters in het streven naar erkenning en zien ook wel het risico dat het Bildts straks ten onder gaat in de nieuwe, grote, gemeente Waadhoeke."

De Jong: "Daarom is het nu zaak om dingen vooraf goed te regelen. Het Bildts heeft al een erkenning gekregen als streektaal in het provinciaal beleid. Maar het zou goed kunnen zijn dat de Bildters ook een positie krijgen in het Europese handvast voor kleine talen en in het nieuwe gemeentelijke taalbeleidsplan, dat nu moet worden opgesteld in verband met de fusie.