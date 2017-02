Het prijzengeld van de Rely Jorritsmaprijs wordt fors hoger. Het winnende gedicht smijt duizend euro op, dat was tweehonderd euro. Voor de schrijver van het winnende verhaal ligt ook duizend euro klaar, tot nu toe was dat achthonderd euro. Het Rely Jorritsma Fonds wilde het prijzengeld gelijk trekken. Bovendien is er meer geld beschikbaar.