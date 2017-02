Nieuwbouw Stenden kan de meiboom plaatsen

Op Stenden Hogeschool in Leeuwarden vieren ze dinsdag dat het hoogste punt van de nieuwbouw is bereikt. De school heeft te weinig ruimte. Aan de achterkant van het gebouw wordt 3300 vierkante meter bijgebouwd. In de nieuwbouw komen drie verdiepingen met daarin onderandere een collegezaal. De bouw moet eind 2017 klaar zijn, waarna de nieuwe aanwinst in de loop van 2018 gebruikt kan worden. De kosten zijn zo'n 10 miljoen euro.