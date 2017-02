Bouw topsportcentrum Groningen begint

Bouwbedrijf Friso uit Sneek is begonnen met de bouw van een nieuw topsportcentrum in Groningen. In het gebouw komt een groot trainingscentrum en ook FC Groningen zal er gebruik van maken. Het gebouw komt aan de A7 te staan en krijgt een opvallende, groene, buitenkant. Friso gaat het gebouw aardbevingsbestendig bouwen. Op dit moment worden alle voorbereidingen voor de bouw getroffen. Aankomende zomer begint de echte bouw. Doel is dat het gebouw een jaar later klaar is.