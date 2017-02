Petitie aangeboden voor hogere straffen bij zinloos geweld

Er moeten hogere straffen komen voor mensen die voor zinloze geweldsdelicten worden veroordeeld. Dat vindt Vera Kok uit Kimswerd. Ze is de weduwe van Piet Lichtendahl, de man die anderhalfjaar geleden bij de Visserijdagen in Harlingen om het leven kwam, nadat hij in ee café van zijn barkruk was afgeslagen. Die ene klap was hem fataal.

Dinsdagmiddag biedt Vera Kok in de Tweede Kamer een petitie aan, waarin ze de minister van Justitie vraagt om de wet zo aan te passen dat de daders van geweldsdelicten zwaarder gestraft kunnen worden.