"Vermilion wint al twee jaar gas onder Skoatterwâld"

De CDA-fractie in Heerenveen is verbijsterd over de gaswinning door Vermilion onder de woonwijk Skoatterwâld. Uit antwoorden van het college maandagavond doet volgens het CDA blijken dat Vermilion al twee jaar uit een put in Langezwaag gas wint, zonder dat de gemeente op de hoogte is gebracht. "Een kwalijke zaak", noemt raadslid Hedwich Rinkes het handelen van Vemilion, dat het vertrouwen in het bedrijf niet heeft verbeterd. Vermilion had eerder wel een vergunning van de gemeenste Opsterland gekregen.