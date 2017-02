De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 72-jarige drankrijdster in Leeuwarden aangehouden. Agenten zagen de vrouw slingerend rijden op de Groningerstraatweg. Ze moest meewerken aan een blaastest, maar dat ging drie keer fout. Op het politiebureau slaagde het wel en daaruit bleek dat de vrouw teveel had gedronken. Ze krijgt een rijverbod en een boete.