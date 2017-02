Loting fan groeiende Korfbal Wereld Cup in het paasweekend

Het grote internationale korfbaltoernooi, de Korfbal Wereld Cup onder de 19 jaar, heeft de groei te pakken. Voor de 22e editie in het paasweekend van 13 tot en met 16 april doen zeventien landen mee. Argentinië, Mongolië en Ivoorkust zijn voor de eerste keer van de partij. De wedstrijden worden gespeeld in sportcentrum Kalverdijkje en in de Camminghahal in Leeuwarden.