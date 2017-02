Voetbalclub koopt gouden horloge bij Fries veilinghuis

Het NAC Museum in Breda heeft een gouden horloge op de kop getikt bij Veilinghuis Fryslân in IJlst. Het museum betaalde 1400 euro voor het unieke horloge. Het is een bijzonder exemplaar, omdat het het kampioenschapshorloge is van NAC uit seizoen 1920/1921. De Bredanaren werden toen voor de eerste en enige keer kampioen in de geschiedenis van de club. Er zijn in totaal tien kampioenschapshorloges gemaakt.