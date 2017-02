De politie is op zoek naar de eigenaar van een partij zilverwerk. Het zilver werd maandag in een boodschappentas in het Westerpark in Leeuwarden gevonden door spelende kinderen. Het gaat met name om theelepels en taartvorkjes, maar er zitten ook opscheplepels, een servetring en een taartschep bij. Het goud is waarschijnlijk gestolen.

De eigenaar en diegenen die weten van wie het zilverwerk is, kunnen zich melden bij de Leeuwarder politie.