Verlies voor beloften Cambuur en Heerenveen

De elftallen van Jong Heerenveen en Jong Cambuur hebben maandag beide verloren. Cambuur werd thuis met 4-0 afgedroogd door Jong NAC Breda. Binnen 20 minuten stond het al 3-0 voor NAC. Net toen Cambuur weer terug in de wedstrijd leek te komen, scoorde NAC opnieuw en was het definitief over voor de Leeuwarders.

Jong Heerenveen ging thuis met 2-1 onderuit tegen Jong Feyenoord. Heerenveen kwam nog op voorsprong door een goal van Michel Vlap. Feyenoord stelde daarna orde op zaken door doelpunten van Vejinovic en Basacikoglu.