Garnalenvissersschip LO14 raakte maandag in de problemen voor de kust van Schiermonnikoog. Dat meldt de KNRM. Het schip had pech met de motor en de schipper sloeg daarom alarm. De vervangende reddingsboot De Christien is naar het schip toe gevaren en heeft de boot op sleeptouw genomen. Het schip is daarna in goede orde naar de haven van Lauwersoog gebracht.