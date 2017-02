"Gambia is nu weer veilig voor toeristen"

In Gambia leven mensen van het toerisme. als toeristen niet meer komen, stort het land volledig in. Dat zegt Piet Pasma uit Herbaijum. Hij was drie weken geleden op vakantie in Gambia, toen honderd toeristen halsoverkop uit dat land weg geroepen werden.

De situatie was niet meer veilig, omdat de president de macht niet wilde overdragen. Pasma zag mensen met machinegeweren achter de zandzakken zitten. Hij moest van het ene op het andere moment zijn hotelkamer verlaten. De eerste reizigers gaan zo langzamerhand die kant weer op.