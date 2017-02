Marijke Twerda: "Alle koeien gaan hier dood"

Op de lange termijn moeten er ook andere maatregelen komen, zegt Twerda. "Er moet ook geld komen om beter gebruik te maken van de regen die er al valt. Putten slaan die duurzamer zijn en gewassen die beter tegen droogte kunnen. Die moeten er op lange termijn voor zorgen dat de mensen het beter hebben."

De droogte en hongersnood is niet in het hele land. "Ethiopië is een groot land met honderd miljoen inwoners. Ongeveer zes miljoen inwoners zijn in gevaar. En het gaat steeds om hetzelfde gebied dat vaak wordt getroffen. Dat komt omdat de mensen niet veel kans hebben zich aan de droogte aan te passen. Ze leven van seizoen naar seizoen. En als er geen regen valt, hebben ze een probleem."

Volgens Twerda zijn klimaatveranderingen de oorzaak van de droogte. "Vroeger werd het gebied een keer in de tien jaar getroffen door een droge periode. Nu een keer in de twee of drie jaar. Dan is er geen tijd om te herstellen."

Het Rode Kruis is niet de enige organisatie die hulp biedt in het gebied. "De overheid werkt ook hard mee, en andere organisaties ook. Het is belangrijk dat we samenwerken, zodat we geen dubbel werk leveren. Er moet dan ook geen sprake zijn van competitie."