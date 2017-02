Wethouder: "Kinderen krijgen praktische hulp bij armoede"

De Leeuwarder wijken Wielenpôle, Skepenbuert, Heechterp-Skieringen en Frijheidswyk zijn de vier slechtste wijken van Nederland voor kinderen om op te groeien. Dat blijkt uit het rapport van Defence for Children. Volgens wethouder Harry van der Molen moeten de cijfers in perspectief worden gezien. "Het gaat om een klein postcodegebied waar veel mensen een laag inkomen hebben en dan krijgt je zo'n score. Maar geen enkel kind mag in armoede opgroeien. We zijn al jaren bezig en steken er veel geld in. Dit jaar wordt het bedrag drie keer zo veel."