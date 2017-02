Een 47-jarige zwerver uit Leeuwarden is veroordeeld tot zes weken celstraf. De man had in september vorig jaar in een aanloophuis in de stad een vrijwilliger een kopstoot gegeven. De reden daarvoor was dat de zwerver het aanloophuis niet in mocht en daartegen in protest ging. De vrijwilliger raakte door de kopstoot gewond aan zijn hoofd. Dit had zo'n grote impact op hem, dat hij gestopt is met zijn werk.