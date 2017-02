Veerboten hebben last van lage waterstand door oostenwind

Rederijen Doeksen en Wagenborg hebben maandag veel last van de harde oostenwind. Daardoor staat het water in de Waddenzee laag en moeten beide rederijen haar veerdiensten naar de Waddeneilanden aanpassen of extra schepen inzetten. De afvaarten vanaf Ameland van 10.30, 16.30 en 18.30 uur zullen wel op tijd vertrekken, omdat Wagenborg het tweede schip in zal zetten om op de vertragingen in te lopen.

De veerboot van Harlingen naar Terschelling gaat maandag om 16.00 uur, een uur later dan normaal gesproken.