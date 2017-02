Jeugd Tytsjerksteradiel fietst in duister bij Centrale As

Jantine en Maaike fietsen elke dag van Burgum naar hun school in Drachten. "Het is best gevaarlijk, je weet niet waar het fietspad ophoudt, je rijdt zo de berm in. De witte strepen op de weg kun je bijna niet zien met het fietslicht." Ze fietsen altijd samen, dan kan iemand om hulp bellen, mocht er wat gebeuren.

De provincie geeft aan dat de keuze van het niet verlichten beleid is. Er zou geen openbare verlichting in het buitengebied komen, alleen bij tunnels en kruisingen. Vanaf De Tike is oriëntatieverlichting geplaatst. Dat heeft de gemeente Smallingerland bij het begin van de aanleg van de Centrale As afgesproken.

Willem de Boer, projectleider van de Centrale As, zegt dat hij zal kijken naar de witte markeringsstrepen op het pad en dat het onderwerp op de bestuurlijke tafel komt.