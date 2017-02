Low Car Diet moet Friezen duurzaam laten reizen

Met een wedstrijd kunnen Friezen zo duurzaam mogelijk reizen. De Low Car Diet wedstrijd heeft als doel om zoveel mogelijk medewerkers van bedrijven en overheidsinstanties op een duurzame wijze te laten reizen, dus met het openbaar vervoer of per fiets. Of mensen kunnen thuiswerken. De gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân doen al mee. De mobiliteitswedstrijd begint 27 maart en duurt tot 21 april.