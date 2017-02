Twee verdachten opgepakt voor handel harddrugs NO-Friesland

De politie heeft twee mensen aangehouden voor handel in harddrugs in Noordoost-Friesland. Een van hen, een man uit Westeinde, is een bekende van de politie. Hij heeft al eens eerder vastgezeten voor drugshandel. De politie had signalen gekregen dat de man daar weer mee bezig was. Toen ze er onderzoek naar deden, kwam ook een ander in beeld. De andere man komt uit de gemeente Tytsjerksteradeel.

De politie verdenkt de twee mannen ervan dat ze al een tijd met de handel bezig waren. Ze zitten beide voorwaardelijk vast.