Bij een controle in recreatieparken in Westellingwerf heeft de gemeente twintig mensen gevonden die er officieel niet mogen wonen. Ze staan op een ander adres ingeschreven of ze wonen er langer dan dat mag. Permanent wonen in een recreatiewoning mag niet in de gemeente Weststellingwerf. Het komt veel vaker voor en daarom controleert de gemeente geregeld.

Het is nog niet duidelijk wat met de mensen, die in overtreding zijn, zal gebeuren. Daar overlegt de gemeente dinsdag over.