Fenna Bergsma moest kajaktocht op het laatst staken

Fenna Bergsma had een plan om met twee vriendin in een kajak van Amsterdam naar Italië te gaan. Ze wilde gek ophalen voor de kinderziekte Batten, ook wel bekend als Alzheimer bij kinderen. In augustus gingen ze weg en in november waren ze halverwege. Maar in het zicht van de haven moesten ze in januari de tocht afblazen. Ze waren toen 200 kilometer boven Rome. "Het weer was heftiger dan we dachten. We hadden alle dagen harde wind en een wilde zee.