Leeuwarder schoolkinderen kunnen flits-stage doen

Leeuwarder schoolkinderen kunnen binnenkort een nieuw soort stage volgen. Als één van de drie steden in Nederland komt Leeuwarden met de flits-stage. Kinderen lopen daarbij in groepjes een halve dag mee in een bedrijf. Ze krijgen een rondleiding, maar het doel is ook dat ze echt aan de slag gaan. Achterliggende gedachte van de flits-stage is dat kinderen zo een betere keuze voor een vervolgopleiding kunnen maken. Leerlingen van de scholengemeenschap Comenius en Piter Jelles en het Nordwin College kunnen meedoen aan de flits-stage.