Dokkum krijgt zeven stalen huizen

Aan de Oude Terp in Dokkum is een begin gemaakt met de bouw van zeven stalen huizen. De huizen worden gebouwd zoals tot nu toe alleen loodsen en stallen worden gebouwd: met een stalen constructie en sandwitchpanelen. Ze hebben niet veel onderhoud nodig, ook omdat ze bijvoorbeeld kunststof kozijnen en een beschermende buitenlaag krijgen. Bovendien worden de huizen opgeleverd met een warmtepomp en zonnepanelen. De bouw duurt naar alle gedachten vier of vijf maanden.