Aantal buitenlandse stages NHL en Stenden neemt toe

Steeds meer studenten van de NHL Hogeschool en de Stenden Hogeschool in Leeuwarden volgen een deel van hun studie of stage in het buitenland. De NHL had in het studiejaar 2014-2015 180 studenten in het buitenland, nu zijn dat 220.

De Stenden Hogeschool laat ook een toename zien. Vergeleken met twee jaar geleden gaan er nu 20 procent meer studenten naar een van de vestigingen van Stenden in Indonesië, Zuid-Afrika, Quatar of Thailand. Daarnaast zijn er tien procent meer ontwikkelingsstudenten.