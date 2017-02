Is de werkdruk op basisscholen te hoog? Laat het ons weten

Geld en invallers

Meer geld beschikbaar stellen is een oplossing voor de werkdruk op basisscholen. Leerkrachten kunnen amper ziek zijn of een vrije dag opnemen, want invallers zijn er bijna niet meer door de nieuwe wet. Door die wet mogen invalkrachten maar zes keer invallen, daarnaast moeten ze een vast contract krijgen. Vaak krijgen ze dat niet en betekent dat ze een halfjaar niet meer mogen invallen. Als er geen vervaning is, moeten de kinderen dan maar gewoon naar huis? Mensen met een lesbevoegdheid worden gevraagd om dan maar voor de klas te staan. Of er is niets aan de hand en gaat het goed met de Friese scholen?

Onderzoek

Omrop Fryslân doet met de andere regionale omroepen en de NOS onderzoek naar de werkdruk van leerkrachten in het basisonderwijs. Vul het contactformulier in en we nemen contact op om te horen wat jouw ondervindingen en verhalen zijn.