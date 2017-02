Veel Friese boeren onderzoeken emigratie

De belangrijkste redenen voor boeren om in een ander lang opnieuw te beginnen zijn de strenge regels in Nederland, de hoge grondprijs, de problemen om een bedrijf of bedrijfsuitbreiding te financieren en de lage melkprijs. Bij Agri-vastgoed zijn ze druk met de handel in agrarische bedrijven in Nederland. Vanwege de stoppersregeling die het Rijk vrijdag bekend maakte, wordt verwacht dat de komende maanden veel boeren op leeftijd het bedrijf zullen verkopen. Ook financiële problemen kunnen er bij sommige boeren tot leiden dat ze ervoor kiezen om te stoppen.