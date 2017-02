Katlijker krijgt boete voor schieten met alarmpistool

Een 25-jarige man uit Katlijk heeft vanwege het schieten met een alarmpistool een boete van 500 euro gekregen. Ook moet hij twee weken de cel in, wanneer hij de komende twee jaar weer een overtreding begaat. De man schoot begin september 's nachts met een alarmpistool op de Bargefenne in Bolsward. Een aanleiding daarvoor was er niet, de man schoot omdat hij daar zin in had. De man is gek op wapens. Bij zijn aanhouding had hij ook een boksbeugel bij zich. Volgens hemzelf als sieraad, maar volgens justitie ging het om een echt wapen.