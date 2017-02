Tips voor een ultieme Valentijnsdag

Rode rozen, of toch niet?

Wie aan Valentijnsdag denkt, denk aan rode rozen. Toch blijkt het boekt rode rozen niet níet het populairst te zijn. "Rode rozen zijn altijd goed. Een mooi roze gemengd boeket ook. Een boeket bloemen is sowieso altijd goed. Maar toch is het roze boeket het meest populair", zegt Anne Averesch van Bloembinderij Anne uit Balk. Bij haar is de etalage versierd met Valentijnsartikelen en bossen bloemen. "Afknappers zijn er eigenlijk niet. Maar van een bosje brandnetels wordt niemand vrolijk."

Chocolade doet het ook altijd goed

Naast bloemen zijn bonbons ook populair op de dag der liefde. “Eigenlijk zijn alle bonbons wel goed. We hebben mooie Valentijnsharten met teksten erop. De teksten, zoals ‘Dikke tút en alderleafste’ heeft mijn man al gemaakt, maar wanneer er een klant belt, dan is er ook veel mogelijk”, zegt Jannie Sandtmann. Samen met haar man Gideon heeft ze de bonbon-winkel ‘Le Bonbon’ in Gytsjerk.

Of ook nog naar de film?

Het plaatje is bijna compleet, maar een échte Valentijnsdag kan natuurlijk niet zonder een film! Volgens Thirza van De Bios in Drachten scoort de film ‘Fifty Shades Darker’ heel goed. “Bijna de helft van de zaal is vol. Veelal zijn het reserveringen van vrouwen, maar die kunnen natuurlijk ook hun vriendinnen in plaats van hun man meenemen naar de film." Niet alleen Fifty Shades scoort goed, ook voor de horrorfilm ‘Ring 3’ zijn al een aantal reserveringen binnen.

En hoe zit het dan met het etentje?

Om het plaatje helemaal compleet te maken, sluit je de avond natuurlijk af met een etentje. Maar wat moet je eten?

"Dat verschilt per leeftijd. Stelletjes die voor het eerst op date gaan, kiezen vaak voor een vleestrio of een hamburger. Bij wat oudere mensen, die het een etentje noemen, gaat de voorkeur vaak uit naar wat culinairdere dingen. Het moet wat spannender" zegt Martijn van De Walrus in Leeuwarden. Wil je ene goede indruk maken op je ‘date’? Eet dan vooral geen spareribs! "Spareribs hoor je met je handen te eten. Je moet op de eerste date je tafelmanieren laten zien. Daarbij hoort het aflikken van je vingers niet. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel zijn wie je bent."

Wil je het helemaal goed doen? Dan moet je volgens Martijn beginnen met een glas prosecco, daarna soep, dan een goed hoofdgerecht en als afsluiter een romantisch ‘Grand Dessert’ dat je met z’n tweeën moet opeten.

(Ben je bang dat je onder het eten geen gespreksstof hebt? Ga dan eerst naar de film en daarna uiteten. Zo heb je onder het eten altijd iets te bepraten ;)

'Commercieel feest'

Ben je niet zo’n romanticus of vind je Valentijnsdag maar een commercieel gebeuren, dan hebben we ook nog vijf tips om je Valentijn te ontwijken.

*om alle vrouwen/mannen te ontwijken, kun je een dag met vrienden weggaan. Bezoek een mooie stad of ga gezellig ergens zitten.

*zet je telefoon de hele dag uit. Zo ontvang je geen foto’s of berichtjes van mannen of vrouwen.

*als je een vriend/vriendin hebt, dan sturen mensen je minder snel een kaart of een berichtje. Zet daarom voor één dag je Facebookstatus om naar ‘Heeft een relatie’.

*vermijd je partner. Als je je partner de hele dag niet ziet, dan hoef je ook geen bloemen of chocolade voor hem/haar te kopen. Werk bijvoorbeeld langer door. Dan maak je ook nog een goede indruk op je baas!

*kijk de hele dag televisie, lekker ‘bingwatchen’, de hele dag naar een serie kijken. Dan heb je de serie in één dag uit en heb je geen last van Valentijnsdag!