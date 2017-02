Wirdumer haalt videoauto van de verkeerspolitie in: boete

Bij een verkeerscontrole op de Wâldwei werd de videoauto van de politie zondagavond ingehaald door een automobilist (46) uit Wirdum. De man reed 147 km/u op een plek waar 100 km/u is toegestaan. De man negeerde het stopteken en vluchtte. Na een achtervolging kon de politie de man in Techum aanhouden. De man had gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren.

Ook een automobilist uit Heerenveen moest zijn rijbewijs inleveren. Hij reed 120 op de A6 bij Joure, waar vanwege werkzaamheden 70 km/u is toegestaan.