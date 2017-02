D66 wol gaswinning ûnder Skoatterwâld opkeare

De gemeente Hearrenfean moat der alles oan dwaan om gaswinning ûnder de wenwyk Skoatterwâld op It Hearrenfean te kearen. Dy oprop docht de D66-fraksje. It winnen fan gas past neffens de fraksje net by de gemeentlike ambysje om klimaatneutraal te wurden. Ek bestiet neffens D66 in soad ûndúdlikens oer de gefolgen fan de sakjende boaiem troch de gaswinning.

Gaswinbedriuw Vermillion wol fanút in put by Langsweagen gas winne. Dat gasfjild leit foar in grut part ûnder Skoatterwâld.