Rapport: Leeuwarden heeft de 4 armste wijken voor kinderen

Volgens Defence for Children groeien steeds meer kinderen op in armoede. De tweesplit in de gemeenschap wordt daardoor ook groter, dat zegt de woordvoerder.

Armoede heeft veel invloed op opgroeiende kinderen. In Leeuwarden is die splitsing al goed zichtbaar. Naast de vier slechtste wijken heeft de stad ook drie andere wijken die hoog in de top 100 staan van beste wijken om in op te groeien