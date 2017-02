"Een op de zeven kalfjes overleeft eerste levensjaar niet"

In die petitie roepen ze zuivelcoöperatie FrieslandCampina op om wat te doen aan het hoge aantal kalveren dat jong sterft. In het jaar 2015 ging in Nederland 13,3 % van de geregistreerde kalfjes dood in het eerste levensjaar. In 2009 was dat 9 %. Volgens 'Dier & Recht' krijgen kalfjes op sommige boerderijen maar een beetje aandacht, omdat de economische waarde ook niet al te groot is. Volgens deskundigen kan de kalversterfte beperkt worden tot 5 % als de zorg voor de dieren in orde is. Op bedrijven waar de kalfjes langer bij de koe blijven is de kalversterfte niet groter dan zo'n 7 %.