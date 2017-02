De sleepdienst van rederij Noordgat van Terschelling heeft zondagavond een superjacht uit Gibraltar van de Noordzee naar Harlingen gesleept. Het 60 meter lange superjacht met de naam Solemar kreeg zo'n 30 kilometer boven Vlieland roerproblemen en kon niet meer verder. Noordgat sleept wel vaker grote schepen, maar dit superjacht was toch wel bijzonder voor de Terschellingers.

Het superjacht is in 2003 gebouwd door scheepswerf Amels in Makkum en vaart als luxe charterjacht met gasten.