Plysje betrapt bestuurders onder invloed van drugs

De man krijgt een proces-verbaal voor een serie verkeersovertredingen zoals door rood rijden en te hard rijden. Een paar uren later zagen agenten een slingerende auto op de Leeuwarder rondweg, die een paar keer bijna in de berm belandde. Deze auto werd aangehouden op de Valeriusstraat. In de auto met een man uit Franeker (26) achter het stuur, hong een sterke marihuanalucht. De man gaf toe dat hij pas daarvoor had geblowd. Hij moest zijn rijbewiis inleveren en mee naar het politieburo voor een bloedproef. Het bloed wordt door Nederlands Forensisch Instituut NFI op drugsgebruik getest.