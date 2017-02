Meer mensen kopen melk bij de melktap van de boer

Anderen maken er een klein winkeltje van waar ze ook andere zaken zoals bijvoorbeeld vlees en kaas verkopen. Boeren die melk op het erf verkopen doen dat niet alleen voor de winst, maar ook voor de PR. Zij vinden het belangrijk om aan de consument te laten zien wat er op de boerderij gebeurt. Consumenten hebben diverse redenen om rauwe boerenmelk bij de boer te halen. Sommige mensen vinden boerenmelk gezonder en lekkerder dan melk uit de supermarkt. Ook zijn er mensen die het belangrijk vinden om precies te weten waar de melk vandaag komt.

Volgens landbouweconomen neemt de verkoop van boerenmelk weliswaar toe, maar gaat het wel om een zogenaamde nichemarkt voor liefhebbers. Ook bij de meeste boeren met een melktap gaat 95 % of meer van de melkproductie gewoon naar de fabriek en aansluitend in pak of fles naar de supermarkt. Boeren moeten ook stevig investeren voordat ze melk op eigen erg aan de consument mogen verkopen. Een nieuwe melktap met koelmachine en alles wat daar verder voor nodig is vergt zomaar een investering van 10.000 euro. Er moeten dan ook aardig wat liters melk worden verkocht, voordat dat weer is terugverdiend.